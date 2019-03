Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen, B 14) Beim Fahrstreifenwechsel anderes Auto übersehen

Aldingen (ots)

Beim Fahrstreifenwechsel hat am Dienstagnachmittag ein Renault-Fahrer auf der Bundesstraße 14 einen Hyundai übersehen. Der 51-Jährige war von Aldingen in Richtung Spaichingen unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle am Aldinger Lamm stockte der Verkehr weshalb der Renault-Fahrer von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte. Hierbei übersah er den bereits dort fahrenden Hyundai und fuhr in den Wagen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

