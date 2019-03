Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Unfall beim Abbiegen mit 9000 Euro Sachschaden

Gosheim (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein Nissan-Fahrer gegen 7.40 Uhr an der Einmündung der Wehinger Straße zur Landstraße 433 beim Abbiegen in einen Skoda Fabia geprallt. Der 45-jährige Fahrer des Nissans war auf der Wehingerstraße nach Wehingen unterwegs. An der Einmündung zur Landstraße 433 wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen Skoda Fabia mit welchem eine 33-Jährige ortseinwärts fuhr. Durch den Zusammenprall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell