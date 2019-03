Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Zaun beschädigt und das Weite gesucht

Gosheim (ots)

Am Dienstag hat im Zeitraum von 7 Uhr bis 16 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer einen Zaun an der Ecke Beethofenstraße /Gehrenstraße beschädigt und ist danach einfach weitergefahren. An dem Zaun entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Der Polizeiposten Wehingen ermittelt wegen der Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07426-142-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell