POL-TUT: (Waldachtal) Zweimal Totalschaden im Cresbacher Ortsmitte

In der Ortsmitte von Cresbach sind am Mittwochnachmittag zwei PKW in der scharfen Kurve Längenhartstraße/Glockenstraße frontal zusammengestoßen.

Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 88-jähriger Mann mit seinem VW Golf auf der Längenhartstraße in Richtung Pfalzgrafenweiler. Beim Durchfahren der S-Kurve blendete ihn die Sonne. Deswegen verlor er die Orientierung und geriet in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Im selben Moment kam auf der Glockenstraße ein Opel entgegen, dessen Fahrerin zwar noch auszuweichen versuchte, einen Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand.

