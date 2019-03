Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Frontalzusammenstoß auf der B 27 - eine Person schwerverletzt

Blumberg (ots)

Am Mittwoch hat sich auf der Bundesstraße 27 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 59-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden ist. Der 59-jährige Mercedes-Fahrer war in Richtung Donaueschingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der L 185 geriet der Autofahrer auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender 60-jähriger Lastwagen-Fahrer erkannte die Situation und wich nach rechts aus. Trotz des Ausweichmanövers kam es zu einem seitlichen Streifvorgang zwischen dem Merceds und dem Kleinlaster. Im weiteren Verlauf kollidierte der Mercedes frontal mit einem ebenfalls entgegenkommenden Sprinter eines 68-Jährigen. Der Rettungsdienst lieferte den Schwerverletzten Autofahrer in die Unfallklinik ein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

