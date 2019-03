Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Wohnmobil-Fahrer gefährdet - Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, ist auf der Bundesstraße 33 ein 60-jähriger Wohnmobil-Fahrer gefährdet worden. Der 60-Jährige war mit seinem Fahrzeug in Richtung St. Georgen unterwegs. An der Auffahrt aus Richtung Milanstraße, wollte ein Autofahrer auf die Bundesstraße auffahren und gefährdete hierbei den Wohnmobil-Fahrer. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver konnte der 60-Jährige einen Unfall verhindern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

