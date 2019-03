Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mit fast 2 Promille gegen Hauswand

VS-Schwenningen (ots)

Ein 20-jähriger Renault-Fahrer ist am heutigen Donnerstag, gegen 2.25 Uhr, unter erheblicher Alkoholeinwirkung in der Jakob-Kienzle-Straße gegen eine Hauswand geprallt. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife am Kreisverkehr Erzberger Straße / Alte Herdstraße auf, weil er ohne Licht unterwegs war. Als der 20-Jährige den Streifenwagen erkannte, gab er Gas und flüchtete. In der Jakob-Kienzle-Straße endete die Fahrt an einer Hausecke. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Schaden am Gebäude muss noch begutachtet werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde der Führerschein des Autofahrers beschlagnahmt.

