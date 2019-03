Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Zu weit links gefahren - Crash beim Abbiegen

Hechingen (ots)

An der Einmündung des Carl-Baur-Weges in den Hohenzollernring sind am Mittwochmorgen zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen, weil beide Fahrerinnen beim Abbiegen zu weit links fuhren.

Gegen 8 Uhr bog eine 39-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi vom Hohenzollernring nach rechts in den Carl-Baur-Weg ab. Ihr kam aus dem Carl-Baur-Weg ein Peugeot entgegen, dessen Fahrerin in ihre Richtung abbog. Beide Frauen fuhren beim Abbiegen so weit links, dass sie nicht aneinander vorbei kamen und deswegen zusammenstießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

