POL-TUT: (Rosenfeld) Tasche mit Werkzeug aufgefunden - Wer ist der Besitzer?

Bereits am zweiten Donnerstag im Februar (14.2.) hat eine Frau in Verlängerung der Pfingsthalde eine helle "KIK"-Tasche mit Bekleidungsmotiven aufgefunden. In der Plastiktasche befanden sich ein Hydraulikwagenheber, ein Gabel-/Ringschlüsselsatz, eine Rohrzange, Ölfilterschlüssel, Lederhandschuhe und weitere Einzelteile (siehe Bild). Bisher konnte die Polizei die Tasche samt Inhalt nicht zuordnen. Eine Verlustmeldung ging seit dem Taschenfund nicht ein. Deswegen wenden sich die Ermittler jetzt an die Bevölkerung und bitten um Hinweise zur Herkunft der Tasche samt Inhalt. Möglicherweise wurde sie irgendwo gestohlen. Ansprechpartner sind die Beamten des Polizeipostens Rosenfeld, zu erreichen unter der Rufnummer 07428 94513 0.

