Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Unfallflucht: Opel Cabriolet bei Parkmanöver angefahren - Polizei sucht Zeugen

Schömberg (ots)

Im Mittwoch ist in Schömberg ein Opel Cascada angefahren worden. Der Verursacher oder die Verursacherin machten sich nach dem Parkrempler aus dem Staub.

Das Cabriolet stand am Mittwochmorgen ab 9 Uhr vor dem Gebäude Brühlstraße 2, danach auf dem Parkplatz "Marktplatz". Den Schaden stellte die Besitzerin gegen 9.50 Uhr am letzten Standort fest. Sie erstattete Anzeige beim Polizeiposten Schömberg. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls, der an beiden Standorten passiert sein kann. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07427 94003 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell