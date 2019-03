Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof) In Autohaus eingebrochen

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in ein Autohaus in der Steinbeisstraße eingebrochen. Zunächst hebelten die Unbekannten ein elektrisches Rolltor auf und kamen so in das Gebäude. Daraufhin wurde im Verkaufsbereich eine transportable Kasse mitgenommen. Die Gauner öffneten die Kasse, ließen das Gehäuse aber beim Verlassen des Autohauses im Reifenlager zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern bitte an das Polizeirevier Oberndorf am Neckar unter der Rufnummer 07423-8101-0.

