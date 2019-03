Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Unfallflucht auf dem Aquasol-Parkplatz: Polizei sucht nach Zeugen

Rottweil (ots)

Am Montag ist im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 16 Uhr eine Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz des Aquasols von einem bislang nicht bekannten Fahrzeug-Führer erheblich an der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Unbekannte fuhr vermutlich beim Rangieren gegen die Beifahrerseite der geparkten A-Klasse. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in einer Höhe von mindestens 3000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Hinweise bitte an das Polizeirevier Rottweil unter der Rufnummer 0741-477-0.

