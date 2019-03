Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) 15-jähriger Radfahrer kommt nach Kollision mit Auto mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Rottweil (ots)

Am Dienstag ist gegen 17.40 Uhr ein Radfahrer an der Kreuzung der Lindenstraße mit der Hoferstraße bei einem Zusammenstoß mit einem VW schwer verletzt worden.

Der 15-jährige befuhr mit seinem Rad die Hoferstraße, eine Einbahnstraße, in entgegengesetzter Richtung. Ein 68-jähriger war mit seinem VW auf der Lindenstraße in Richtung der Hoferstraße unterwegs. In der Kreuzungsmitte erfasste der VW den Radfahrer frontal. Hierdurch wurde der 15-Jährige von seinem Rad geschleudert und auf den Gehweg geworfen. Während der verletzte Radfahrer im Rettungswagen medizinisch erstversorgt wurde, stellten die beiden Polizeibeamten während der Unfallaufnahme bei dem VW-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der 68-Jährige wehrte sich gegen die Folgemaßnahmen der Polizei, weshalb er in Gewahrsam genommen und zur Blutentnahme mit dem Streifenwagen in die Helios Klinik gebracht wurde. Im Anschluss wurde der 68-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-jährige Radfahrer kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei mcirca 2500 Euro. Der Führerschein des 68-jährigen Autofahrers wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

