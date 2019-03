Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Einbrecher will in Reihenhaus

Freudenstadt (ots)

Zwischen dem 1. März und dem vergangenen Montag hat ein unbekannter Täter versucht, in der Straße Am Kohlstätter Hardt in ein Reihenmittelhaus einzudringen. Er scheiterte an der stabilen Eingangstür, die seinen Hebelversuchen standhielt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Eine Reparatur ist nicht nötig.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell