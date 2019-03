Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen-Mauenheim) Auto rauscht gegen Mauer - Polizei sucht Zeugen

Immendingen-Mauenheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr ist ein Autofahrer gegen die Begrenzungsmauer eines Wohnhauses an der Einmündung der Schmiedgasse in die Mauenheimer Straße gefahren. Offensichtlich hat der Fahrer eine dortige Kurve nicht bekommen und krachte mit seinem schwarzen Auto gegen die Mauer. Im Anschluss flüchtete er. Den Schaden in Höhe von 2.000 Euro an der Mauer meldete er nicht. Der Polizeiposten Mühlheim ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Wagen. Das schwarze Fahrzeug dürfte vorne rechts stark beschädigt sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 07462 94640 zu melden.

