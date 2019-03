Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen- Nendingen) Am Zebrastreifen gebremst - Hintermann fährt auf

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Seinem Vordermann aufgefahren ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer in der Mühlheimer Straße. Der 32-Jährige hatte zu spät bemerkt, dass der vorrausfahrende Skoda wegen eines querenden Fußgängers am Zebrastreifen bremste und fuhr mit seinem BMW auf den Wagen der 65-jährigen Fahrerin vor ihm auf. Der BMW wurde dadurch so stark beschädigt dass ein Abschleppunternehmen das Auto bergen musste. Der Gesamtschaden durfte sich auf 16.000 Euro belaufen. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand.

