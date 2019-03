Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) VW-Bus streift Linienbus

Dornstetten (ots)

Auf der L404 bei Hallwangen hat am Dienstagmorgen ein VW Bus einen Linienbus gestreift.

Gegen 7.20 Uhr geriet der Kleinbusfahrer auf Höhe der Tankstelle Ziefle aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Aus Richtung Pfalzgrafenweiler kam ein Linienbus entgegen, den der 22-Jährige mit seinem Transporter streifte. Es wurde niemand verletzt. Am Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Der Schaden an dem VW dürfte bei rund 8000 Euro liegen.

