Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Klosterreichenbach) Zwei Einbrüche und ein brennendes Auto in einer Nacht

Klosterreichenbach (ots)

In Klosterreichenbach waren in der Montagnacht Einbrecher und Brandstifter unterwegs.

In der Klosterstraße brannte gegen 2.10 Uhr ein Mazda. Der Pkw wurde angezündet. Wie genau, muß die Polizei noch herausfinden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Bahnhofstraße und in der Baiersbronner Straße waren Einbrecher unterwegs. In der Bahnhofstraße versuchten die Täter zunächst, die Tür zu einer Zahnarztpraxis aufzubrechen. An der Gebäuderückseite hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Mit einem Schweißbrenner versuchten sie, den Tresor einer im selben Gebäude ansässigen Firma zu öffnen. Dieses Vorhaben misslang. In einem Kasten fanden sie den Schlüssel für einen PKW, den sie anschließend entwendeten. In der Baiersbronner Straße drehten die Täter den Schließzylinder eines Hoteleingangs ab. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Tür zum Hotelrestaurant suchten sie nach Bargeld. Sie fanden zwei Bedienungsgeldbeutel und klauten den zweistelligen Inhalt.

Wer in der Montagnacht verdächtige Wahrnehmungen rund um die Tatorte gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441 536 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell