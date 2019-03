Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Brand in Schreinerei löst Feuerwehreinsatz aus

Oberndorf am Neckar (ots)

Mit insgesamt 69 Feuerwehrleuten und acht Fahrzeugen musste die Feuerwehr Oberndorf am Montagmorgen zu einer Schreinerei in die Härlestraße ausrücken. Gegen 7.40 Uhr entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Schwelbrand in einem Abzugsrohr einer automatischen Kreissäge. Nachdem das Gebäude evakuiert wurde, löschten die Wehrleute den Schwelbrand. Ein Schaden am Gebäude entstand nach derzeitigem Sachstand nicht. Personen wurden ebenfalls keine verletzt.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell