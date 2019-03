Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Autofenster eingeschlagen und Handtasche gestohlen: Zeugen?

Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, gegen 17 Uhr, bis Montag, gegen 8.30 Uhr, hat ein Unbekannter das Beifahrerfenster eines Ford-Fiestas in der Pfisterstraße eingeschlagen. Daraufhin entwendete der Täter eine rosafarbene Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. In der Handtasche befand sich unter anderem ein rosafarbener Geldbeutel in welchem sich mehrere hundert Euro Bargeld, diverse Karten und ein Führerschein befand. In der Folge entwendete der Dieb lediglich das Bargeld und entledigte sich der rosafarbenen Tasche indem er diese am Abhang des Fußwegs zur Spittelmühle zurück ließ. Das Polizeirevier Rottweil sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell