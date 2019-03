Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Linker Außenspiegel an BMW abgerissen: Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Unbekannte haben am Samstag im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15 Uhr an einem BMW in der Ringstraße den linken Außenspiegel abgerissen. Der BMW 320 stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz neben der Hausnummer 23. Der entstandene Sachschaden beträgt annähernd 800 Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Tuttlingen unter der Rufnummer 07461-941-0.

