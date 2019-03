Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Tuttlingen (ots)

Am Montag ist gegen 13.15 Uhr ein 44-jähriger Motorrad-Fahrer beim Abbiegen von der Straße in Wöhrden in die Untere Hauptstraße gestürzt. Der 44-Jährige wollte von der Straße 'In Wöhrden' an der Scala Brücke nach rechts in die Untere Hauptstraße abbiegen. Hierbei rutschte das Hinterrad seiner Buell weg, weshalb der 44-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann zog sich hierdurch Schürfwunden an den Händen zu weshalb er noch vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt wurde. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

