Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Audi an linker Fahrzeugseite auf Klinikparkplatz zerkratzt- Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag, im Zeitraum von 9 Uhr bis 12 Uhr, einen Audi auf dem Parkplatz des Klinikums in der Zeppelinstraße zerkratzt. Der Täter zerkratzte die komplette, linke Fahrzeugseite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

