Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen/A81) LKW streift Auto bei Fahrstreifenwechswel

Empfingen/A81 (ots)

Beim Wechsel auf die Überholspur hat ein Lastwagen am Montagmittag einen überholenden PKW gestreift.

Gegen 13 Uhr wollte der Lastwagenfahrer einem vom Parkplatz Empfingen kommenden LKW das Einfädeln erleichtern und wechselte deswegen den Fahrstreifen. Als der 62-Jährige nach links zog, streifte er einen überholenden Opel Insigna. An dem Opel entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Den Schaden am LKW bezifferte die Polizei auf etwa 300 Euro. Verletzt wurde niemand.

