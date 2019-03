Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen

Deißlingen (ots)

Wegen zu hoher Geschwindigkeit ist am Montag, gegen 13.55 Uhr, ein 23-jähriger Lenker eines Alfa Romeo von der Straße abgekommen. Der junge Mann war auf der Landesstraße 433 von Trossingen in Richtung Schwenningen unterwegs. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr verlor der Autofahrer die Kontrolle über den Wagen und schleuderte in den Grünstreifen. Beim Überfahren mehrerer Verkehrszeichen wurde der Alfa Romeo erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

