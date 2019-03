Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Auffahrunfall auf der B27

Balingen (ots)

Am Montagmorgen sind auf der B27, nahe der ARAL-Tankstelle, zwei Autos aufeinander gefahren.

Gegen 7.30 Uhr musste die Fahrerin eines Seat Leon auf der Bundesstraße verkehrsbedingt abbremsen. Der ihr nachfolgende Subaru fuhr zu dicht hinterher. Deswegen konnte der 35-jährige Fahrer nicht mehr abbremsen. Er krachte dem Seat ins Heck. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Beschädigungen am Subaru waren erheblich. Ein Abschleppdienst musste verständgt werden. Die Seatfahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell