Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Unfall bei der Volksbank Oststadt - zwei VW Polo beteiligt

A.-Ebingen (ots)

An der Einmündung der Bitzer Gasse in die Zieglerstraße sind am Montagmorgen zwei VW Polo zusammengestoßen.

Gegen 7.10 Uhr war die ältere der beiden Polo-Fahrerinnen auf der Zieglerstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Am Ende der von rechts einmündenden Bitzer Gasse hielt der andere VW Polo zunächst an, bog dann aber in die Zieglerstraße ab. Die 18-jährige Fahrerin hatte den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW übersehen. Die beiden Markengenossen stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

