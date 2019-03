Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Autobahndreieck Bad Dürrheim, BAB 81) Auf der Autobahn zu schnell unterwegs, ins Schleudern geraten und in die Leitplanken gekracht - Mercedes-Fahrer leicht verletzt

Autobahndreieck Bad Dürrheim, BAB 81 (ots)

Am Sonntagabend ist ein Mercedes-Fahrer infolge einer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit etwa auf Höhe des Autobahndreiecks Bad Dürrheim auf der zu dieser Zeit schneenassen Fahrbahn der Bundesautobahn A81 ins Schleudern geraten und in die Leitplanken gekracht. Der aus der Schweiz stammende 33-jährige Mann war von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs, als es dann kurz vor 21.30 Uhr auf der A81 im Bereich des Autobahndreiecks Bad Dürrheim zu dem Unfall kam. Der Mann zog sich mehrere heftige Prellungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die am Unfallort eintreffenden Rettungskräfte wurde der 33-Jährige zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht, wo er über Nacht stationär aufgenommen wurde. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des mit über 15.000 Euro erheblich beschädigten Mercedes.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell