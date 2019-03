Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auto in einer Tiefgarage im Virchowweg zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, ist in einer Tiefgarage im Virchowweg der Fahrzeuglack eines darin abgestellten grauen Opel Corsas mutwillig zerkratzt worden. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.

