Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Polizeistreife entdeckt Einbruchsversuch

Freduenstadt (ots)

Eine Polizeistreife hat in der Sonntagnacht einen Einbruch in eine Gaststätte entdeckt.

Gegen 4.35 Uhr sahen die Ordnungshüter in der Stuttgarter Straße das Signal einer roten Rundumleuchte, die zu einer Gaststätte gehörte. Sie überprüften die Örtlichkeit unverzüglich und stellten fest, dass unbekannte Täter in die Kneipe eindringen wollten. An der Gebäuderückseite war ein Toilettenfenster aufgehebelt. Die auslösende Alarmanlage schlug die Täter wohl in die Flucht. So blieb es bei einem überschaubaren Sachschaden.

