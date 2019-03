Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Überhitzter Aluminiumtiegel führt zu einem Brand in einem Gießofen eines Metallverarbeitungsbetriebes und zu einem folgenden Feuerwehreinsatz

Bisingen (ots)

Während eines Produktionsvorganges beim Gießen von Aluminium bei einem größeren Metallverarbeitungsunternehmen ist es in den frühen Morgenstunden des Sonntags, kurz vor 02 Uhr, zu einem Brand in einem Gießofen und zu einem Einsatz der Bisinger Feuerwehr in der Heidelbergstraße gekommen. Ein überhitzter Aluminiumtiegel hatte den Brand in einem vorhandenen Gießofen im Werk 1 des Unternehmens für Aluminiumguss verursacht. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden war es dabei nicht gekommen. Die mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr übernahm das kontrollierte Ablöschen des Ofenbrandes.

