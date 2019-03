Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Feuerwehreinsatz nach Defekt an einer Dachrinnenheizung

Albstadt-Ebingen (ots)

Aufsteigender Qualm infolge eines Defektes an einer Dachrinnenheizung hat am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz an einer Lehrwerkstatt in der Hartmannstraße geführt. Anwohner bemerkten kurz vor 15 Uhr Rauch am Dach des benachbarten Ausbildungszentrums und verständigten die Feuerwehr. Die mit vier Fahrzeugen und 21 Mann anrückende Ebinger Wehr stellte bei der Überprüfung fest, dass eine defekte Kabelverbindung der installierten Dachrinnenheizung durchgeschmort war und auch ein Teil der Dachdämmung in Mitleidenschaft gezogen hatte. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen. Nach Abschalten des Stroms der Heizungszuleitung war die Gefahr eines Brandausbruchs gebannt.

