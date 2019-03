Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) In Funktionsraum einer SB-Waschanlage eingebrochen und Münzgeldautomat aufgehebelt

VS-Villingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Samstagmittag sind unbekannte Täter gewaltsam in den Funktionsraum einer SB-Waschanlage in der Karlsruher Straße eingedrungen und gelangten so an die Rückseite des eingemauerten Münzgeldautomaten. Diesen brachen die Eindringlinge mit brachialer Gewalt auf und erbeuteten so das vorhandene Wechselgeld. Der dabei von den Tätern erlangte Geldbetrag ist noch nicht bekannt. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen des Einbruchs mit schwerem Diebstahl und bittet um sachdienliche Hinweise.

