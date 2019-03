Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Über längeren Zeitraum in der Luisenstraße abgestellter VW UP! mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter hat einen bereits über einen längeren Zeitraum in der Luisenstraße abgestellten VW UP! Kleinwagen beschädigt. Der VW UP! parkte bereits seit drei Wochen vor dem Mehrfamilienhaus Luisenstraße 38 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Kleinwagen zerkratzt und an mehreren Stellen eingedellt. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) bittet um Zeugenhinweise.

