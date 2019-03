Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) 10.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

Donaueschingen (ots)

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, an der Kreuzung der Moltkestraße mit der Spitalstraße ereignet hat. Ein 23-jähriger Fahrer eines Skodas war auf der Moltkestraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts auf der Spitalstraße nahenden VW Polos einer 38-jährigen Autofahrerin. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell