Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Onstmettingen) Durch Einschlagen einer Scheibe in ein Wohnhaus eingebrochen

Albstadt-Onstmettingen (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 13.15 Uhr und 23.40 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Längenlochstraße eingedrungen. Nachdem durchgeführte Hebelversuche an einer Terrassentüre an der Rückseite des Hauses scheiterten, warfen die Täter kurzerhand eine Scheibe der Türe mit einem Stein ein und betraten so das Gebäude. Trotz Absuche sämtlicher Räume wurden die Einbrecher nach ersten Ermittlungen nicht fündig. Die Polizei Albstadt (07432 955-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

