Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Links blinken und rechts abbiegen - Unfall fordert 8000 Euro Schaden

Fluorn-Winzeln (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Samstagmittag an der Kreuzung der Freudenstädter Straße mit der Straße Ob der Au und dem Seilerweg passiert ist. Ein 63-jähriger Fahrer eines SUV Fahrzeugs des Typs Audi Q5 war kurz nach 12 Uhr auf der Freudenstädter Straße in Richtung Ortsmitte Fluorn-Winzeln unterwegs und wollte ursprünglich an der folgenden Kreuzung mit der Straße Ob der Au und dem Seilerweg nach links auf die Straße Ob der Au abbiegen. Hierzu setzte der Mann auch den linken Blinker und ordnete sich auf der vorhandenen Linksabbiegespur entsprechend ein. Kurz vor dem eigentlichen Abbiegevorgang sah der 63-Jährige jedoch einen Bekannten an der Einmündung des rechts gelegenen Seilerwegs und lenkte den Audi kurzerhand nach rechts, um nun in den Seilerweg abzubiegen. Dies allerdings ohne auf einen auf der Freudenstädter Straße von hinten nahenden SUV des Typs BMW X3 eines 32-jährigen Autofahrers zu achten. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den nicht mehr fahrbereiten BMW.

