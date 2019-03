Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Fahrzeuglack eines in der Hauptstraße geparkter VW-Multivans zerkratzt

Sulz am Neckar (ots)

Am Samstagvormittag, in der Zeit zwischen etwa 10.45 Uhr und 11.10 Uhr, ist auf dem Parkplatz eines Spielwarengeschäftes in der Bahnhofstraße der Fahrzeuglack eines dort abgestellten VW-Multivans zerkratzt worden. Durch die unsinnige Tat richtete der unbekannte Täter Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro an. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

