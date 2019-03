Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Riedöschingen - Abzweigung Hondingen, L 185) Betrunkener Passat-Fahrer touchiert beim Überholen VW Transporter und flüchtet

Blumberg-Riedöschingen - Abzweigung Hondingen, L 185 (ots)

Ein betrunkener Fahrer eines VW Passats hat am Samstagvormittag bei einem Überholvorgang zwischen dem Gasthof Längehaus und der Abzweigung Hondingen auf der Landesstraße 185 einen ebenfalls in Richtung Blumberg fahrenden VW Transporter touchiert und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Die unmittelbar nach dem Unfall gegen 11.15 Uhr vom Fahrer des Transporters verständigten Polizeibeamten konnten den 36-jährigen Passat-Fahrer kurz danach in Blumberg ausfindig machen und überprüfen. Der Mann stand mit über 2,6 Promille erheblich unter Alkoholeinwirkung. Nach der Beschlagnahme des Führerscheines und einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der 36-Jährige nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

