Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Papiercontainer in Brand gesteckt

Loßburg (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 21 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen Papiercontainer in der Hauptstraße in Brand gesteckt und so rund 500 Euro Sachschaden verursacht. Die mit zwei Fahrzeugen und acht Mann ausrückende Feuerwehr Loßburg brachte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Papiercontainer durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter werden an die Polizei in Alpirsbach (07444 956139-0) erbeten.

