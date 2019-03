Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Dieb macht sich während eines Kreisliga-Fußballspiels in den Umkleideräumen der Spieler zu schaffen und entwendet Schlüssel und Smartphones

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Dieb hat sich während der zweiten Halbzeit eines Kreisliga (B) - Fußballspiels am Samstagabend, etwa in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.10 Uhr, in den Umkleideräumen der Spieler des FC Furtwangen und des FC Gutmadingen im Stadion in der Salomon-Siedle-Straße zu schaffen gemacht und dabei diverse Schlüssel und Smartphones von insgesamt neun Spielern entwendet. Ein Zeuge beobachtete einen unbekannten, etwa 20 Jahre jungen, auffallend schlanken und etwa 170 bis 175 Zentimeter großen Mann mit hohen Wangenknochen, der die Umkleideräume des Stadions etwa in der 60sten Minute des Spiels verließ. Möglicherweise handelt es sich bei dem beschriebenen jungen Mann um den Dieb der Wertsachen. Die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) nimmt sachdienliche Hinweise auch zu der beschriebenen Person entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell