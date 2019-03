Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Beim Fahrstreifenwechsel anderes Auto übersehen - 8000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Samstagmittag in der Stuttgarter Straße im Bereich der Zufahrt zum "Donauspitz"-Parkplatz gekommen. Eine 35-jährige Renault-Fahrerin war auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links auf den Abbiegestreifen zum Parkplatz wechseln. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen Ford C-Max, dessen 26-jährige Fahrerin sich bereits links eingeordnet hatte. Beide Autos stießen seitlich zusammen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

