POL-TUT: (Dornstetten-Aach) Feuerwehrfahrzeug angefahren und anschließend geflüchtet - 23-jähriger Autofahrer betrunken

Dornstetten-Aach (ots)

Im betrunkenen Zustand hat ein 23-jähriger Golf-Fahrer am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, in der Grüntaler Straße ein dort abgestelltes Feuerwehrfahrzeug angefahren und dabei leicht beschädigt. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der junge Mann einfach davon. Was der 23-Jährige nicht bemerkte: eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des davonfahrenden Golfs notiert. Der Unfallverursacher konnte schließlich an seiner Wohnadresse ausfindig gemacht und überprüft werden. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Nach einer im Krankenhaus durchgeführten Blutentnahme muss sich der 23-Jährige nun für die begangene Unfallflucht und die Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

