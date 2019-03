Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar - Dettingen, L 398) Mit über 2,5 Promille betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab

Horb am Neckar - Dettingen, L 398 (ots)

Ein mit über 2,5 Promille betrunkener Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der Fahrt von Horb in Richtung Dettingen mit einem Opel Astra von der Landesstraße 398 abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der aus Kroatien stammende 36-jährige Mann hatte Glück und wurde nicht verletzt. Auch an dem in Kroatien zugelassenen Auto entstand kaum Sachschaden. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde einbehalten. Nach einer erfolgten Blutentnahme muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren für seine Alkoholfahrt verantworten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell