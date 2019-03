Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen-Benzingen) Mutwillig geparktes Auto zerkratzt

Winterlingen-Benzingen (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 07 Uhr und 09 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig den Fahrzeuglack eines Ford Focus zerkratzt, der auf einem Privatgelände in der Straße Vogelweide abgestellt war. Durch die mit einem spitzen Gegenstand an der linken Fahrzeugseite des silberfarbenen Fords verursachten Kratzer entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Albstadt (07432 955-0) oder auch der Polizeiposten Winterlingen (07434 9390-0) entgegen.

