Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen-Lauffen) Einbruch in Einfamilienhaus in der Straße "Am Tann"

Deißlingen-Lauffen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Tann" ist es am Samstag, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 22.40 Uhr, gekommen. Zunächst versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Hauseingangstüre des Gebäudes zu öffnen. Nachdem dies misslang, begaben sich die Einbrecher zu einer Terrassentüre und hebelten diese auf. Im Gebäude suchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen ab und durchwühlten vorhandene Schränke und Behältnisse. Ob etwas und wenn ja, was genau entwendet wurde, muss noch überprüft werden. Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße "Am Tann" gemacht oder dort Fremde beziehungsweise unbekannte Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell