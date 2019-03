Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hardt) An der Kreuzung Schramberger und Sulgener Straße bevorrechtigtes Auto übersehen - 15.000 Euro Schaden

Hardt (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag, gegen 13.45 Uhr, an der Kreuzung der Schramberger Straße mit der Sulgener Straße ereignet hat. Eine 26-jährige Fahrerin eines Seat Cupra Sportmodells war auf der Sulgener Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Schramberger Straße geradeaus in Richtung Königsfelder Straße fahren. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen bevorrechtigten BMW, dessen 62-jähriger Fahrer sich der Kreuzung von rechst auf der Schramberger Straße näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

