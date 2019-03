Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Ungebremst gegen geparktes Auto gefahren und dieses gegen Gartenzaun geschoben - über 20.000 Euro Schaden

Empfingen (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr, ist ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters in der Mühlheimer Straße ungebremst in das Heck eines am Fahrbahnrand vor Gebäude Nummer 99 geparkten VW Golfs gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf noch in einen angrenzenden Gartenzaun geschoben. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann im Sprinter leichte Verletzungen zu und musste in eine Klinik nach Herrenberg gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen und dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und weshalb der 22-Jährige in das Heck des geparkten Autos gefahren ist, dauern noch an. Alkohol spielte bei dem Unfall keine Rolle.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell