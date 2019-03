Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb - Rottenburg am Neckar, Bundesautobahn A81) Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Horb - Rottenburg am Neckar, Bundesautobahn A81 (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.45 Uhr, ist ein mit zwei Personen besetztes Auto zwischen den Autobahnanschlussstellen Horb und Rottenburg am Neckar auf der Fahrt in Richtung Stuttgart nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Die beiden Insassen, ein 25-jähriger Fahrer und dessen Ehefrau, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nachdem beide Personen von anderen Verkehrsteilnehmern erstversorgt wurden, übernahmen die eintreffenden Rettungskräfte die weitere Behandlung und brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An dem beteiligten Auto des Herstellers VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

