Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Zwei 13-jährige Mädchen auf einem Fußgängerüberweg in der Schützenstraße von Auto erfasst

Vöhrenbach (ots)

Zwei 13-jährige Mädchen sind am Freitagabend auf einem Fußgängerüberweg in der Schützenstraße von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Obwohl ein Autofahrer - auf der Schützenstraße vom Netto-Markt kommend - gegen 18.15 Uhr bereits angehalten hatte, um den beiden Mädchen das Überqueren des Fußgängerwegs in Richtung Adolf-Beermann-Straße zu ermöglichen, achtete ein von der Friedrichstraße nahender 55-jähriger Mercedes-Fahrer nicht auf die beiden 13-Jährigen, die bereits die halbe Fahrbahn überquert hatten. Beide Mädchen wurden von dem Mercedes erfasst und zu Boden gestoßen. Nach einer Erstbehandlung durch die mit mehreren Fahrzeugen eintreffenden Rettungskräfte wurden die beiden 13-Jährigen - nach erster Einschätzung glücklicherweise nur leicht verletzt - in die Klinik nach Donaueschingen gebracht.

